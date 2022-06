Monster Hunter Rise: Sunbreak, un teaser trailer ci prepara al Capcom Showcase 2022

Monster Hunter Rise: Sunbreak sarà uno dei protagonisti del Capcom Showcase 2022. La compagnia giapponese pochi minuti fa ha pubblicato un teaser trailer confermando la presenza del gioco all'evento della prossima settimana, che vi ricordiamo si svolgerà nella notte tra il 13 e il 14 giugno alle 00:00 italiane.

Il filmato conferma che la presentazione della prossima settimana sarà condotta dal producer Ryozo Tsujimoto, che recentemente abbiamo avuto il piacere di intervistare. Detto questo il video non sembra nascondere indizi relativi a nuovi mostri o altre sorprese (ma magari sono solo ben nascosti), ma in compenso è possibile intuire quali temi verranno toccati per l'occasione.

Vediamo ad esempio diverse sequenze con protagonista il Malzeno, il mostro di copertina di Monster Hunter Rise: Sunbreak, nonché alcune mosse fildiseta, dunque possiamo aspettarci novità relative al drago anziano e le nuove "azioni di caccia" introdotte nella maxi-espansione. Detto questo mancano poche settimane al lancio, quindi non è da escludere che per l'occasione Capcom non presenti anche nuovi mostri inediti o il ritorno di vecchie glorie.

Monster Hunter Rise Sunbreak sarà disponibile per PC e Nintendo Switch a partire dal 30 giugno 2022. Nei giorni scorsi Capcom abbiamo visto in azione l'espansione in un video gameplay di 16 minuti.