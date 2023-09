F-Zero GX, il producer Toshihiro Nagoshi tornerebbe volentieri sulla serie

Toshihiro Nagoshi, il producer di F-Zero GX, ha dichiarato che gli piacerebbe tornare a lavorare sulla serie di Nintendo, nel caso in cui emergesse l'opportunità di farlo. Nagoshi ha toccato l'argomento in un'intervista concessa alla testata VGC, dove ha parlato in particolare della serie Yakuza, spaziando però su tutta la sua carriera.