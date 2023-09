Passione Amiga Day, torna l'evento italiano dedicato agli amighisti, con ospite Allister Brimble

Ospiti e programma

Gli ospiti internazionali del Passione Amiga Day di settembre 2023

Come sempre, il Passione Amiga Day si svolgerà a Spoleto, in Piazza Garibaldi, 31. L'accesso sarà completamente gratuito. Vediamo quali saranno gli ospiti internazionali:

Mevlut Dinc (Vivid Image Design), autore della serie The Last Ninja e di First e Second Samurai;

Allister Brimble, autore di innumerevoli colonne sonore di videogiochi che sono diventati dei grandi classici (Full Contact, Alien Breed, Project-X, SuperFrog, Italia 1990, Dojo Dan, Assassin, Overdrive, Body Blows, Goal!, Mortal Kombat, The Lost Vikings, Zeewolf, The Lion King, Colonization, All Terrain Racing, KingPin, Star Trek - 25th anniversary e molti altri);

David Pleasance, general Manager di Commodore Electronics Ltd, Vice President Consumer Products di Commodore Inc. e Managing Director della divisione inglese di Commodore Business Machines, oggi è autore della trilogia di libri "From Vultures to Vampires";

Dan Wood, un conduttore televisivo, produttore di podcast, specialista di contenuti digitali e conduttore di eventi del Regno Unito, un fan da sempre dei computer e della tecnologia in generale, autore del podcast settimanale Retro Hour in cui sono intervistati ogni settimana i veterani del settore.

Durante il Passione Amiga Day sarà inoltre possibile prenotare la nuova avventura testuale per Amiga: "C64 - La Cassetta del Mistero", che vanta una colonna sonora scritta da Allister Brimble, tornato su su Amiga "dopo trent'anni dall'ultima produzione per il computer di casa Commodore. Il gioco uscirà in autunno e sarà disponibile in formato digitale ma anche fisico, con una bella scatola e diversi contenuti all'interno."

Ecco il calendario di tutte le conferenze:

15.00 - Carlo Biondini - "La scena demo Amiga in Italia"

15.30 - Dan Wood - "The Retro Hour"

16.15 - David Pleasance - "From Vultures to Vampires volume 2"

17.00 - Allister Brimble - "The Amiga works"

17.45 - Mevlut Dinc - "Life is a Game"