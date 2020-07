F1 2020: l'accolade trailer raccoglie i migliori commenti della stampa italiana

Codemasters ha pubblicato un nuovo trailer di F1 2020 nel quale raccoglie tutte le citazioni e i pareri delle principali testate della stampa italiana.

Tra questi, ovviamente, non poteva mancare quello di Multiplayer.it. Nella nostra recensione di F1 2020, Rosario Salatiello accoglie in maniera "favorevole la nuova Carriera Squadra, grazie alla quale Codemasters ha aggiunto un tassello che in effetti mancava alla sua creatura. Buone anche le modifiche fatte sul modello di guida, sul quale è bene tenere presente che gli sviluppatori hanno comunicato di voler continuare a lavorare anche rispetto alla versione in nostro possesso. Qualche perplessità la dobbiamo invece segnalare sull'intelligenza artificiale dei piloti controllati dalla CPU e sui caricamenti, nella speranza che entrambe le cose possano essere sistemate coi prossimi aggiornamenti."

Un ottimo gioco, quindi, così come emerge anche dal trailer in questione. L'edizione di quest'anno di F1 2020 non solo festeggia i 70 anni del Circus, ma anche uno dei piloti più grandi di sempre: Michael Schumacher, al quale è stata dedicata un'edizione speciale.

F1 2020 è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Windows PC (DVD e Steam) e Google Stadia.