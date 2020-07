Xbox Game Showcase con Geoff Keighley: anteprime mondiali nel pre-show, sviluppatori nel post-show

Xbox Game Showcase è il grande evento dedicato a Xbox Series X e al mondo videoludico di Microsoft in arrivo questa settimana, giovedì 23 luglio 2020, ma a quanto pare ci sarà da seguire anche il pre-show e il post-show con Geoff Keighley, visto che si preannunciano entrambi molto ricchi di novità.

Come abbiamo riportato, l'Xbox Game Showcase partirà ufficialmente il 23 luglio alle ore 18:00 italiane e durerà circa un'ora, incentrandosi esclusivamente sui giochi, ma questo solo per quanto riguarda la parte centrale dell'evento, che sarà ovviamente quella principale e più importante. Tuttavia, per avere una visione più completa di tutte le novità riguardanti Xbox Series X e dintorni ci sarà da seguire lo show di Keighley anche prima e dopo la messa in onda della presentazione da parte di Microsoft.

Il pre-show, come abbiamo già riferito ieri, conterrà degli annunci insieme a Geoff Keighley, che oggi ha aggiunto come tra questi vi siano delle "world premiere" (da pronunciare con l'opportuno vocione tipico dei Game Awards), ovvero delle non meglio specificate anteprime mondiali. Non sappiamo al momento se si tratti di trailer, materiali di qualche tipo o semplici annunci, ma sembra esserci comunque qualcosa di grosso all'interno, per cui è caldamente raccomandato il fatto di sintonizzarsi sullo streaming a partire dalle ore 17:00, circa un'ora prima dell'Xbox Game Showcase vero e proprio.

Non solo, anche dopo la conclusione di questo ci sarà spazio per altre novità: il giornalista ospiterà infatti una sessione di post-show con Aaron Greenberg di Microsoft e vari sviluppatori, probabilmente con approfondimenti sulle novità mostrate nel corso dell'evento principale.