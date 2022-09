F1 22: disponibile la Patch 1.10 con lo Shanghai Internation Circuit e livree Ferrari

Codemasteres ed EA Sports hanno pubblicato la Patch 1.10 di F1 22. L'aggiornamento era particolarmente atteso dai giocatori in quanto introduce la pista cinese Shanghai International Circuit per le modalità Prove a tempo, Grand Prix e il multiplayer.

Inoltre sono state introdotte le livree Ferrari in edizione speciale. In vista del Gran Premio di Monza, la Ferrari ha presentato una speciale livrea per celebrare la gara di casa, che ora sarà disponibile anche in F1 22 con il nome "giallo Modena" e sostituirà l'attuale design Scuderia Ferrari F1-75.

All'interno del gioco ci saranno anche caschi, guanti, scarpe e tute di Charles Leclerc e Carlos Sainz a tema, nonché speciali vestiti per i membri del team Ferrari. Questi contenuti saranno disponibili nel gioco solo per poche settimane.

La Patch 1.10 di F1 22 inoltre migliora la guida dell'intelligenza artificiale, in particolare la destrezza e l'aggressività durante i sorpassi. Risolti anche un gran numero di problemi e bug più e meno noti. Trovate le note complete dell'aggiornamento in italiano a questo indirizzo.