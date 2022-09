Xbox: Aaron Greenberg è stato promosso al ruolo di VP della divisione Games Marketing

Aaron Greenberg ha ricevuto una promozione all'interno di Microsoft Gaming, dove ora figura nel ruolo di Xbox Games Marketing Vice President, mentre prima copriva il ruolo di Xbox Games Marketing General Manager.

Greenberg ha peraltro confermato il nuovo ruolo rispondendo a chi l'aveva fatto presente su Twitter, ringraziando anche per l'attenzione. Si tratta di un personaggio legato da tempo al settore marketing di Xbox, diventato sempre più presente anche dal punto di vista mediatico con il passare degli anni e in particolare in quest'ultimo periodo.



Dopo 8 anni nel ruolo di general manager, Greenberg è dunque entrato nel managing team di Microsoft Gaming con il ruolo di vice president, all'interno della riorganizzazione generale effettuata dalla compagnia di Redmond in questi mesi, che ha visto anche Phil Spencer diventare CEO della neonata divisione Microsoft Gaming.

Non è chiaro cosa cambi, di preciso, sul fronte degli impegni di lavoro del personaggio in questione, ma immaginiamo che continuerà ad essere particolarmente presente nel ruolo promozionale dei prodotti Xbox, come specialista del marketing.

Lo scorso luglio, Greenberg era intervenuto pubblicamente per riferire che Xbox ha molti giochi non annunciati in sviluppo, dunque restiamo in attesa di eventi di presentazione o altre occasioni in cui emergano le novità in questione.