Xbox ha molti giochi non annunciati in sviluppo, dice Aaron Greenberg di Microsoft

Oltre a quelli noti, ci sono ancora molti giochi non ancora annunciati che sono attualmente in sviluppo presso Xbox Games Studios e collaboratori, ha riferito Aaron Greenberg, marketing manager di Microsoft Xbox, facendo capire come ulteriori novità verranno poi svelate in seguito.

L'affermazione è arrivata in risposta a un tweet pubblicato dal noto insider Klobrille, che mostrava una sorta di roadmap con le uscite programmate per il 2022 e il 2023 da parte di Xbox Games Studios, Bethesda e gli altri team che stanno lavorando in esclusiva sulla piattaforma.



Ovviamente non si tratta di un'infografica ufficiale, ma l'iniziativa è stata apprezzata da Greenberg, che ha ringraziato Klobrille e ha aggiunto "È una lista notevole da vedere, specialmente sapendo che ci sono anche molte altre cose in lavorazione che non possono ancora risultare!" Indicando dunque la presenza di altri giochi in sviluppo non ancora annunciati.

In effetti, considerando il totale di 23 team di sviluppo interni in Microsoft, è chiaro che oltre ai titoli presenti nella lista ce ne debbano essere anche altri non ancora noti, nonostante nella roadmap risultino anche quelli che non hanno ancora alcun riferimento temporale come Indiana Jones, Project Mara e il gioco in sviluppo presso Kojima Productions.

Altri annunci arriveranno successivamente, anche se probabilmente molti di questi titoli sono ancora in una fase preliminare di sviluppo, come i noti 25 giochi in sviluppo presso i PlayStation Studios indicati da Sony nei suoi piani a medio-lungo termine.