Il Genio del Cinema – Thor: Love and Thunder: stasera su Twitch il quiz di cultura cinematografica!

Tuoni, fulmini e saette! Dopo i dinosauri e i maghi di Hogwarts, stasera è il turno del Dio del Tuono, Thor! Grazie al Genio del Cinema, infatti, scopriremo tantissimi segreti e curiosità sull'atteso Thor: Love and Thunder, il nuovo film dedicato al supereroe della Marvel in arrivo al cinema dal 6 luglio. La conduzione è, come sempre, affidata alle abili mani di Dino Lanaro, mentre l'appuntamento è alle 20:30 sul canale Twitch di Multiplayer.it!

Come se il possente dio norreno non bastasse, questa sera saranno presenti degli ospiti d'eccezione. Andiamo a scoprirli:

Leonardo Decarli, è uno Youtuber con quasi 1 milione d'iscritti al canale. Nato a Civitavecchia nel 1990, Leonardo diventa popolare quando apre un canale YouTube, oggi tra i più seguiti in Italia. Leonardo Decarli è anche un vocalist, attore e conduttore.

Lorenzo Fazio, noto a tutti con il nickname Kobe, è un videogiocatore di lunghissima data. Già dai tempi del Master System passava interi pomeriggi con il pad in mano, completamente immerso in mondi digitali che lo appassionavano e coinvolgevano come nessun altro media sapeva fare.

Volendo unire l'utile al dilettevole, al fine di comprarsi tutti i videogiochi che voleva, un giorno si mise in testa di scrivere del suo hobby preferito su riviste e siti internet specializzati. Da allora, con tanta incoscienza e un pizzico di follia, ha iniziato a collaborare con numerose realtà.

Da due anni a questa parte collabora con GameSoul.it, blog di GameStop, e da circa un anno è anche autore e presentatore della GameStop TV, format su Twitch che ogni settimana tratta di videogiochi, e non solo, coinvolgendo un gran numero di ospiti.

Sonia Serafini: nata a Roma negli anni '80. Sin da piccola si appassiona alle pellicole di Sergio Leone e nel 2007 frequenta la facoltà di Lettere e Filosofia a Tor Vergata. Inizia a scrivere per testate online per poi approdare alla redazione della trasmissione radiofonica romana "Te la do io Tokyo" nel 2009.

Alla fine del 2013 decide di mettere in stand-by la radio per fare la giornalista pubblicista, iniziando a collaborare con riviste come Best Movie, Vanity Fair, Maxim e GQ. Decide di specializzarsi in video interviste ideando il format "Frame", online ogni giorno sul canale YouTube della rivista online ScreenWeek, dove ha ospitato i più prestigiosi talent italiani, attori, attrici e registi. Nel 2017 si trasferisce a Londra, dove prosegue le sue attività e inizia una collaborazione come inviata con Corriere dello Sport, Mymovies, Radio 24, Style e Corriere della Sera. Il format del Genio non metterà alla prova solo gli ospiti in studio ma anche gli spettatori! Sarà possibile, infatti, interagire e partecipare ai Quiz comodamente da casa, alla fine della puntata, una classifica dedicata, decreterà lo spettatore più esperto!

Presenta la serata Dino Lanaro - già al timone delle precedenti puntate - e conosciuto dai gamer per il suo format su Mediaset chiamato Gamerland. Vi aspettiamo stasera alle ore 20.30 sul canale Twitch di Multiplayer.it: potrete anche giocare da casa e dimostrare di saperne più di tutti!