Asus ROG Phone 6: data e orario dell'evento di presentazione, seguitelo con noi su Twitch

ASUS Republic of Gamers ha annunciato il ROG Phone 6: For Those Who Dare, l'evento virtuale in cui verrà presentata la nuova serie ROG Phone 6, assieme a una nuova linea di accessori e cuffie da gaming. L'appuntamento è fissato per il 5 luglio 2022 alle 14:00 italiane e sarà arricchito da degli showmatch con noti influencer. Ovviamente seguiremo l'evento dal vivo sul canale Twitch di Multiplayer.it e vi offriremo i nostri pareri sul nuovo smarphone di Asus.

Potrete partecipare al ROG Phone 6: For Those Who Dare a questo indirizzo. Inoltre come accennato in precedenza potrete seguire assieme a noi l'evento sul canale Twitch di Multiplayer.it, dove per l'occasione commenteremo dal vivo la line-up presentata da Asus.

Per l'occasione verrà presentato il ROG Phone 6, con l'ultima piattaforma 5G Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e in uscita lo stesso giorno, il 5 luglio. Grazie alla tecnologia di ottimizzazione lo smartphone raggiunge la frequenza di aggiornamento di 165 Hz e inoltre per supportare le elevate prestazioni dello smartphone è stato integrato un nuovo sistema di raffreddamento ad alta efficienza. Il ROG Phone 6 presenta anche un nuovo look, caratteristiche uniche, un variegato ecosistema di accessori e gamma di cuffie da gioco.