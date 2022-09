Armed Fantasia: il primo video gameplay dell'erede di Wild Arms

Wild Bunch Productions ha pubblicato il primo video gameplay di Armed Fantasia: To the End of Wilderness, un nuovo JRPG realizzato dai creatori della serie Wild Arms.

Il filmato, che potrete visualizzare nel player qui sopra, si limita a mostrare Ingram, il protagonista, avventurarsi in un'area desertica per poi entrare in una sorta di roccaforte all'interno di un canyon. Il gioco è ancora nel pieno dello sviluppo, come possiamo notare dalle animazioni un po' legnose e dall'assenza di altri personaggi e nemici nella sezione mostrata. In compenso ci offre un assaggio del mondo westernpunk del gioco e della colonna sonora.

Armed Fantasia: To the End of Wilderness è un JRPG ambientato in un mondo westernpunk. Nel gioco interpretiamo un gruppo di avventurieri chiamati Pathfinder, che combattono utilizzando delle armi chiamate ARM. Il sistema di combattimento sarà a turni, con i protagonisti che possono unire le forze per scatenare degli spettacolari attacchi combinati e interrompere i turni avversari utilizzando delle mosse speciali chiamate "Force Break". Gli sviluppatori affermano che il gioco avrà una World Map gigantesca e che l'esplorazione dei dungeon sarà focalizzata sull'utilizzo di gadget unici.

Armed Fantasia: To the End of Wilderness ha unito le forze con Penny Blood, un JRPG dalle tinte oscure dagli autori di Shadow Hearts, in una doppia campagna Kickstarter con obiettivi condivisi che si sta rivelando un successo. Nel momento in cui scriviamo sono stati raccolti 1.354.000 euro a fornte dei circa 700.000 euro chiesti inizialmente dai due team e mancano ancora 18 giorni alla fine. Entrambi i giochi saranno disponibili su PC, PS5, Xbox Series X e la prossima console Nintendo e avranno i sottotitoli in italiano.