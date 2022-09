My Hero Academia: Stagione 6, data d'uscita e uno spot TV ufficiale

My Hero Academia: Stagione 6 è finalmente in arrivo, dopo una lunga pausa durata quasi un anno, e in Giappone è stato pubblicato lo spot TV ufficiale che annuncia la prossima uscita della serie, fissata per l'1 ottobre 2022.

My Hero Academia è rimasto fermo per oltre un anno, ma ormai la Stagione 6 è alle porte, almeno per quanto riguarda il Giappone. La storia dovrebbe seguire piuttosto fedelmente gli eventi del manga, dunque chi è lettore di questo sa già più o meno cosa ci sia da aspettarsi dalla nuova stagione.



Lo spot pubblicitario, visibile nel video contenuto all'interno del tweet qui sopra, rimane piuttosto vago e si limita a mostrare una carrellata di vari personaggi noti che faranno il loro ritorno per la Stagione 6 della serie animata.

Alla fine della quinta stagione della serie, gli eroi si stanno preparando ad effettuare un attacco contro Shigaraki e l'esercito della Paranormal Liberation, portando con loro anche diversi elementi delle classi 1-A e 1-B, in una missione che si rivelerà estremamente pericolosa.