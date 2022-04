F1 22, upgrade a PS5 e Xbox Series X|S compreso solo nella Champions Edition a 90 euro

EA e Codemasters hanno svelato F1 22 proprio questa settimana, e tra i primi dettagli ufficiali arrivano anche delucidazioni sull'upgrade next gen per PS5 e Xbox Series X|S attraverso il programma "Dual Entitlement" di EA, che a quanto pare è previsto compreso solo nella Champions Edition del gioco, edizione speciale da ben 90 euro.

Non è la prima volta che accade: i giochi Electronic Arts che hanno versioni specifiche per PS5 e Xbox Series X|S offrono spesso la possibilità di effettuare l'upgrade rispettivamente da PS4 e Xbox One solo attraverso il programma Dual Entitlement, dunque senza upgrade gratis o supporto per Smart Delivery, come successo anche con FIFA 22.

La questione è stata chiarita direttamente da EA con una pagina specifica presente sul sito ufficiale del gioco: prenotando la F1 22 Champions Edition si potrà beneficiare del Dual Entitlement, che consente di aggiornare la propria copia del gioco da PS4 a PS5 o da Xbox One a Xbox Series X|S "senza alcun costo aggiuntivo", come riportato da EA.

La Champions Edition di F1 22 cosata circa 90 euro su PlayStation e Xbox e comprende diversi altri bonus aggiuntivi:

Bonus a tempo limitato: pacchetto contenuti a tema Miami

3 giorni di accesso anticipato

Pacchetto iniziale F1 Life

Contenuti nuova era F1 22

Nuove icone Mia Scuderia

18.000 PitCoin

Per il resto, abbiamo visto trailer, data di uscita, immagini e dettagli di F1 22, oltre ai requisiti di sistema PC svelati nei giorni scorsi.