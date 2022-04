Gran Turismo 7, tre nuove auto e altre novità in arrivo con la nuova patch, domani

Novità in arrivo questa settimana per Gran Turismo 7, con almeno tre nuove auto che sono state indicate dallo stesso Kazunori Yamauchi attraverso Twitter all'interno di un aggiornamento che è previsto probabilmente proprio per domani, 25 aprile.

Il messaggio resta vago ma l'immagine a corredo mostra, come da tradizione, i profili di tre auto che verranno aggiunte al garage di Gran Turismo 7 con l'aggiornamento in arrivo, oltre ad ulteriori novità. Dopo i disastri della patch 1.07, il gioco sembra aver trovato un altro ritmo di recente, comprese alcune correzioni alla progressione e alle ricompense che avevano fatto alquanto discutere nelle settimane scorse.



Si torna quindi a un clima di maggiore tregua tra community e sviluppatori, con Yamauchi che riprende dunque anche la classica pratica dei tweet con teaser annessi. L'aggiornamento dovrebbe andare in scena il 25 aprile, con la manutenzione che è prevista nella mattinata di domani dalle 10:00 alle 12:00, periodo in cui non saranno accessibili diversi contenuti del gioco.

Le auto non sono facilmente individuabili, ma alcuni esperti del sito GTPlanet hanno intuito che dovrebbe trattarsi di Subaru BRZ GT300 (2021), Suzuki Cappuccino (EA11R) (1991) e Subaru BRZ (2022). Di recente abbiamo visto l'arrivo della patch 1.12 e in precedenza della patch 1.11, in un percorso di correzione e arricchimento piuttosto spedito da parte di Polyphony Digital, dopo i problemi iniziali.