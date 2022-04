System Shock: il remake è quasi completo, dice Nightdive Studios

Windows Central ha avuto modo di intervistare Larry Kuperman, director del business development presso Nightdive, in occasione della GDC, ottenendo informazioni sul remake di System Shock e sul fatto che sia praticamente quasi completo.

Partito con una campagna su Kickstarter in grado di raccogliere oltre 1,3 milioni di dollari, superando l'obiettivo principale, lo sviluppo è stato poi piuttosto lungo, estendendosi oltre i tempi previsti inizialmente.

Nel frattempo, il gioco ha attraverso un cambio di engine e anche di team di sviluppo, ma nonostante tutto dovrebbe essere ormai quasi giunto a destinazione.

Il remake di System Shock è "in larga parte completo", in base a quanto riferito da Superman, attualmente in fase di pre-beta e con tutti gli elementi praticamente pronti per quanto riguarda la versione PC, mentre il team sta lavorando ora soprattutto sulle conversioni per console.

L'idea è di lanciare il gioco contemporaneamente su tutte le piattaforme, dunque sarà comunque necessario raggiungere il completamento anche sulle console prima di poterlo vedere arrivare sul mercato. In base a quanto riferito da Windows Central, il gioco sembra in corsa per poter uscire durante il 2022.

L'impressione, inoltre, è che si tratti di un progetto in grado di bilanciare il recupero degli elementi classici e alcuni adattamenti verso la modernità, cercando dunque di trovare una via di mezzo. Come riferito dagli sviluppatori, l'obiettivo del remake è farlo sembrare "come i giocatori ricordano l'originale, non come quello appariva realmente", ed è una cosa non semplice da attuare, dovendo trovare appunto una mediazione tra le limitazioni tecniche enormi dell'epoca e l'addolcimento che deriva dal ricordo. Nel frattempo, System Shock 3 potrebbe essere stato definitivamente cancellato, invece.