GTA Online: l'abbonamento GTA+ potrebbe essere in arrivo su PC

L'abbonamento a GTA Online lanciato da poco su PS5 e Xbox Series X|S da Rockstar Games, GTA+, potrebbe essere presto in arrivo anche su PC, considerando quanto emerge da alcuni annunci di lavoro pubblicati di recente dal team di sviluppo.

In particolare, si tratta di un annuncio per un Product Manager, che sembra riferito precisamente alla gestione del servizio in abbonamento GTA+ e in particolare viene menzionato il fatto che il ruolo "aiuterà a guidare il programma e la strategia del prodotto attraverso l'implementazione di caratteristiche con gli store su web, l'applicazione PC e gli store in-game".

È dunque possibile che Rockstar Games stia pensando all'applicazione dell'abbonamento GTA+ anche su PC, cosa che sembrerebbe piuttosto naturale considerando l'ampia base di utenti che accedono alla piattaforma multiplayer di Grand Theft Auto V su piattaforma Windows.

Considerando come l'abbonamento non abbia ricevuto proprio un'accoglienza calorosa, venendo aspramente criticato già poco prima del lancio, è possibile che questa non sia proprio una notizia positiva per gli utenti PC, in attesa comunque di vedere gli sviluppi della questione e anche l'evoluzione del servizio stesso.