Hideo Kojima sembra lavorare a un gioco PS5, il devkit Sony compare in un tweet

Hideo Kojima potrebbe essere al lavoro su un gioco per PS5, considerando che in uno dei suoi recenti tweet compare un devkit della console Sony, come scoperto da qualche occhio di lince e riportato anche da VGC in queste ore.

Il particolare non era davvero semplice da notare, ma era chiaro che qualcuno l'avrebbe fatto, considerando come tutte le foto postate da Kojima vengano regolarmente scandagliate in lungo e in largo alla ricerca di indizi su cosa stia facendo il game designer.



Nel tweet riportato qui sopra, che mostra una stanza negli studi di Kojima Productions, è (poco) visibile un devkit PS5, cosa che basta a molti per pensare che il team stia lavorando a un gioco su tale console. Che lo studio abbia al suo interno dei kit di sviluppo per PS5 è ovvio, visto che ha già lavorato sulla console anche per quanto riguarda Death Stranding: Director's Cut, dunque la cosa non dovrebbe stupire più di tanto, tuttavia il fatto che sia presente proprio nella zona in cui si stanno svolgendo i lavori attuali fa pensare che ci sia un nuovo gioco per la console Sony.

L'ingrandimento è stato pubblicato da VGC è visibile qui sotto, con il devkit PS5 messo in evidenza.

Il devkit PS5 presente nella foto di Hideo Kojima

La bizzarra forma dei kit di sviluppo Sony è ben riconoscibile anche da questa angolatura. Per il momento non abbiamo notizie su cosa stia facendo Hideo Kojima, ma alcune recenti notizie riportavano della possibilità che fosse al lavoro su un gioco per Xbox, forse pensato per il cloud, o qualcosa del genere, in base ad alcune voci di corridoio.

Tuttavia è difficile che l'autore si distacchi totalmente da PlayStation, essendo da sempre legato a tale piattaforma, dunque non stupisce più di tanto la presenza di un devkit PS5 nello studio, a dimostrazione di almeno un progetto in sviluppo su tale console, probabilmente. Di recente, non era mancato anche il rumor sull'acquisizione di Kojima Productions da parte di Sony, cosa che è stata apparentemente poi smentita dallo stesso Kojima.