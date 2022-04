PlayStation acquisisce FromSoftware? Una executive Sony smentisce gli indizi

Proseguono le voci di corridoio sulla possibile acquisizione di FromSoftware da parte di Sony PlayStation, con una executive della compagnia che si è trovata costretta a smentire il fatto che stesse suggerendo l'eventuale operazione con alcuni tweet.

Dopo il rumor sulla possibilità che FromSoftware sia tra le candidate per una prossima acquisizione da parte di Sony, fatti partire da una speculazione dell'affidabile Serkan Toto ma suggerita con tutte le cautele possibili, in molti hanno visto delle possibili conferme su questa eventualità in alcuni tweet pubblicati da Shawne Benson di PlayStation Studios e altri suoi colleghi della medesima divisione.



La Benson e altri hanno infatti inviato varie foto che li mostravano in compagnia di una statua di Malenia all'interno degli studi Sony, cosa che ovviamente ha alimentato le voci sulla possibile acquisizione, nonostante peraltro l'executive in questione lavori alla divisione delle relazioni con i third party, dunque non avrebbe nemmeno a che fare direttamente con i PlayStation Studios interni.



Le voci si sono diffuse al punto da costringere la Benson a smentire il fatto che stesse suggerendo la possibilità dell'acquisto: "Per mettere tutto a tacere definitivamente... sono una grande fan del gioco", ha scritto la Benson, riferendosi ovviamente a Elden Ring e alle voci sull'acquisizione di FromSoftware. "Era il mio primo giorno di ritorno in ufficio e ho visto la statua vicino alla scrivania del mio collega. Niente di più! Inoltre, ricordo che il mio ruolo è incentrato sull'acquisizione di contenuti sviluppato da third party, non acquisizioni di studi, quello è un team completamente diverso!".

Non basterà a fermare le voci probabilmente, ma se non altro viene disinnescata l'idea che le foto fossero degli indizi su questa teoria. D'altra parte, rimaniamo in attesa di capire quale sia la grossa acquisizione da parte di Sony PlayStation che vari insider davano per certa già diversi giorni fa.