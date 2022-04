Halo Infinite: il multiplayer era inizialmente un hero shooter in stile Overwatch?

Il multiplayer di Halo Infinite era previsto inizialmente come un hero shooter, ovvero con una struttura simile a quella tipica di Overwatch, secondo quanto riferito da alcuni utenti online senza alcun riferimento preciso, tuttavia ricevendo una parziale conferma da parte di Jason Schreier.

Gli utenti Chris Ray Sun e Arrrash su Twitter hanno lanciato la questione, sostenendo di aver "sentito" qualcosa sul fatto che il multiplayer di Halo Infinite fosse inizialmente previsto come un hero shooter sullo stile di Overwatch. Il progetto, secondo questi, sarebbe durato a lungo presso 343 Industries, tanto da aver occupato buona parte del lungo periodo di sviluppo salvo essere poi completamente cancellato e ricostruito negli ultimi due anni secondo un'impostazione più tradizionale per la serie.



Sebbene il tutto sembri una ricostruzione fantasiosa, ha ricevuto una parziale conferma da parte di Jason Schreier, noto giornalista di Bloomberg che può essere considerato decisamente affidabile, il quale aveva infatti effettuato un approfondimento sullo sviluppo di Halo Infinite uscito nel periodo di lancio del gioco.

C'è da dire che, oltre alla parziale conferma, Schreier sostiene che i toni utilizzati dagli utenti su Twitter siano fortemente esagerati, tanto da rendere praticamente "falsa" la loro notizia. "Questo argomento era in effetti stato rimosso dal mio articolo dell'anno scorso", ha scritto Schreier rispondendo al post su Reddit che citava l'argomento. "Sì, 343 ha passato un periodo su un prototipo di un sistema a base di eroi. Non ricordo esattamente quando hanno deciso di cambiare con l'attuale versione (e il tweet linkato qui sembra esagerato al punto da diventare in gran parte falso) ma posso confermare che stavano lavorando a vari prototipi su shooter a base di eroi. Penso ci fossero prototipi sia di PvP che di PvE".

Nel frattempo, abbiamo visto le nuove mappe della stagione 2 di Halo Infinite, oltre all'annuncio che questa durerà ancora 6 mesi.