Starfield: ci sarebbe anche un MMORPG in sviluppo sullo stesso universo, per un leaker

Secondo il noto leaker Skullzi, ormai specializzato da tempo su Starfield, Bethesda avrebbe in progetto anche un MMORPG legato al medesimo universo dell'RPG spaziale in arrivo a novembre su PC e Xbox, riferendo di avere le prove a sostegno dell'ipotesi.

Si tratta ovviamente di una voce di corridoio, e Skullzi ribadisce ulteriormente come sia solo una speculazione, tuttavia riferisce anche di poter addurre delle "prove" a sostegno di questa tesi, che verranno diffuse in un prossimo video sul suo canale YouTube.



Quello che può far prendere la questione in considerazione è il fatto che la medesima fonte ha diffuso, in passato, alcuni materiali preparatori e immagini di Starfield che sembrano essere autentici, anche se in effetti non ci sono state conferme precise finora, al di là di qualche indizio coincidente come alcuni aspetti del design del gioco e del merchandising collegato.

Non è chiaro come possa funzionare un MMORPG legato a un gioco che dovrebbe essere essenzialmente single player e dall'approccio piuttosto libero, ma l'idea è che possa emergere una sorta di rapporto di interconnessione come quello che ha portato alla creazione di Fallout 76 da una serie che non prevedeva il multiplayer online in precedenza, ovvero sfruttandone il medesimo universo.

Restiamo in attesa di eventuali informazioni, considerando il tutto comunque come una semplice voce di corridoio. Su Starfield abbiamo visto di recente il trailer del companion Vasco e il video "Nel Campo Stellare parte 2" sull'universo del gioco.