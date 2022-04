Elden Ring: multiplayer cooperativo possibile con una mod, in video

Una nuova mod per Elden Ring punta a inserire la possibilità di giocare in multiplayer cooperativo persistente, ovvero al di là dei limiti imposti dalle particolari interazioni multiplayer previste ufficialmente dal gioco, come dimostra il nuovo video pubblicato e visibile in questa pagina.

In lavorazione presso il modder LukeYui, che riferisce come la versione del software non sia ancora stabile e ci sia dunque ancora un bel poi di lavoro da fare, la mod è comunque a buon punto e risulta già utilizzabile su PC con buoni risultati. In pratica, consente a due giocatori di condividere il mondo di gioco, con tanto di possibilità di condividere il fast travel fra le varie parti della mappa e altre possibilità.

Il filmato spiega alcune delle caratteristiche di questa mod, come la gestione della morte di un giocatore e la possibilità di proseguire comunque la partite in multiplayer cooperativo anche successivamente e per un periodo di tempo indeterminato, all'interno di quella che viene definita una gestione "seamless" del multiplayer.

Secondo quanto riferito dal modder, l'arrivo della patch 1.04 ha costretto a rielaborare parte del software in modo da renderlo funzionale in pieno, ma i lavori proseguono sotto diversi aspetti e hanno portato all'aggiustamento della scaling dei nemici, l'aggiunta della votazione per il fast travel, i waypoint condivisi sulla mappa e la possibilità di rimanere in partita in modalità "spettatore" quando uno dei giocatori muore durante una boss fight.

La mod al momento sembra legata al Patreon di LukeYui, in ogni caso potete trovare la sua pagina su NexusMods a questo indirizzo.