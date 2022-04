One Piece, il cosplay di Vinsmoke Reiju da Sakurabrii in costume è da super sentai

One Piece si conferma fonte inesauribile di materiale per cosplay, come dimostra anche questa nuova interpretazione di Vinsmoke Reiju, questa volta da parte di Sakurabrii, che in linea con il personaggio originale risulta decisamente appariscente.

Vinsmoke Reiju è la principessa del regno di Germa e un comandante del Germa 66, discendente della famiglia Vinsmoke. Dotata di forza sovrumana e di una sorta di esoscheletro che la rende coriacea e resistente agli attacchi, con il suo costume da combattimento chiamato Raid Suit diventa una sorta di eroina della tradizione nipponica "super sentai".

La ragazza ha un carattere particolare, passando dall'essere estremamente aperta e solare al diventare piuttosto inquietante se ci si schiera contro la famiglia Vinsmoke. D'altra parte, i suoi poteri la rendono estraete coriacea nonché resistente anche al veleno, che è in grado di usare per i suoi attacchi.

In linea con la tradizione della famiglia Vinsmoke, da cui arriva anche Sanji, Reiju è in grado di "trasformarsi" per il combattimento, indossando un appariscente e colorato costume che risalta perfettamente in questa interpretazione di Sakurabrii.

In questa emergono ben visibili le caratteristiche peculiari di Reiju, a partire dal costume fino ai particolari come la capigliatura rosa acceso, le sopracciglia all'insù e il numero 66 tatuato sulle gambe, elemento tipico del personaggio.