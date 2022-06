F1 22: i voti della critica sono generalmente buoni o ottimi

F1 22 di Codemasters ha ricevuto voti buoni o ottimi dalla critica internazionale, che evidentemente ha gradito moltissimo il gioco, come potete vedere dall'elenco delle recensioni pubblicato qui di seguito:

Multiplayer.it - 8.6

The Outerhaven Productions - 5 / 5

Saving Content - 5 / 5

PSX Brasil - 95 / 100

Stevivor - 9 / 10

Hardcore Gamer - 4.5 / 5

GameGrin - 9 / 10

GameSpew - 9 / 10

AltChar - 9 / 10

God is a Geek - 8.5 / 10

XboxEra - 8.5 / 10

PC Gamer - 84 / 100

Metro GameCentral - 8 / 10

Shacknews - 8 / 10

Twinfinite - 4 / 5

GameSkinny - 8 / 10

The Independent - 8 / 10

Dexerto - 8 / 10

GameByte - 8 / 10

TheSixthAxis - 7 / 10

Push Square - 7 / 10

PCGamesN - 7 / 10

I voti vanno dal 7 al 10, senza picchi negativi, quindi sono tendenti verso l'alto. In generale anche chi ha messo i voti più bassi ha riconosciuto la qualità del gioco, pur sottolineando come si tratti di un'esperienza sostanzialmente in linea con quelle degli anni passati. Del resto la mancanza di originalità e novità è uno dei drammi delle uscite annuali, che soffrono tutte della stessa malattia. Aspettarsi che i team di sviluppo possano rivoluzionarli in così breve tempo è pura utopia.

In generale, comunque, è stato lodato come viene simulata la Formula 1 ed è piaciuto molto il livello di personalizzazione dell'esperienza per il giocatore.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che F1 2022 è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.