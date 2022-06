Fall Guys ha fatto registrare il record di utenti collegati contemporaneamente all'Epic Games Store

La versione free-to-play di Fall Guys per PC è stata accolta davvero bene dai videogiocatori e ha fatto bene anche all'Epic Games Store, che ha registrato il suo picco massimo di giocatori di sempre collegati al client del negozio.

La scorsa settimana Fall Guys è stato lanciato in versione free-to-play per tutte le piattaforme maggiori, accumulando complessivamente 20 milioni di giocatori in 48 ore. Molti di questi devono aver scelto la versione PC, scaricabile da Epic Games Store (la versione Steam è stata nel frattempo rimossa), che ha fatto registrare il suo picco più alto di sempre, a tutto beneficio del negozio di Epic Games, che ha visto il numero di giocatori attivi schizzare alle stelle, come annunciato dall'account Twitter del negozio stesso.

Insomma, finora l'operazione Fall Guys free-to-play è stata un successo, sia per il gioco, sia per l'editore, che è riuscito ad attirare moltissimi utenti sulle sue sponde.

Per il resto vi ricordiamo che Fall Guys è disponibile anche per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.