GTA 6: sviluppo turbolento e periodo d'uscita ribaditi da Tom Henderson

L'insider Tom Henderson è tornato a parlare dello sviluppo turbolento di GTA 6 e ha ribadito quello che secondo lui è il periodo d'uscita più probabile, a commento di una presunta fuga di notizie sul gioco che parla di doppia ambientazione: Miami e Columbia, nonché di ricompense in criptomonete per i videogiocatori.

Henderson aveva parlato di sviluppo turbolento già un anno fa, e ha ribadito l'informazione, specificando però il fatto che il suo riferimento era essenzialmente al COVID-19. Ossia, Rockstar Games avrebbe subito gli effetti della pandemia come tutti gli studi di sviluppo del mondo e la lavorazione del gioco non sarebbe stata lineare come desiderato.

Per quanto riguarda il periodo d'uscita, viene ribadito un lancio nel 2024 - 2025, ossia ancora tra qualche anno. Del resto Rockstar Games non ha molta fretta di lanciare GTA 6, visto il continuo successo di GTA Online che gli frutta centinaia di milioni di dollari ogni anno, successo rinnovato con il lancio su console di nuova generazione.

Ufficialmente di GTA 6 non si sa ancora nulla. Rockstar ha annunciato la lavorazione del gioco, affermando che è a buon punto, ma da allora non ha mostrato niente, nemmeno il logo.