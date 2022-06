EA sta lavorando a un gioco con licenza Marvel, secondo Nick Baker

Durante l'ultimo podcast di XboxEra, Nick Baker, aka Shpeshal Nick, ha dichiarato che Electronic Arts sta lavorando a un nuovo gioco basato sullo sconfinato universo di supereroi della Marvel.

Baker afferma di aver ricevuto questa soffiata da una nuova fonte, che a quanto pare gli ha anche parlato su quale delle tante opere della casa delle idee è basato il gioco. Tuttavia l'insider non ha voluto offrire ulteriori dettagli in merito, neppure degli indizi, in quanto ha ammesso di non essere molto bravo a darli "senza farsi scoprire subito".

In realtà a ben vedere quest'ultimo particolare può essere visto proprio come un indizio del fatto che l'IP Marvel in questione è talmente famosa, che anche un piccolo suggerimento potrebbe rivelarsi sufficiente per capire di cosa si tratta.

In ogni caso Baker in passato ha "azzeccato" più di qualche previsione ma si è dimostrato anche tutt'altro che infallibile, quindi come al solito raccomandiamo di prendere con le molle indiscrezioni simili senza conferma ufficiale.

Che ne pensate, vi piacerebbe vedere Electronic Arts all'opera con un gioco Marvel? Fatecelo sapere nei commenti.