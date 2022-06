Soul Hackers 2: nuovo video gameplay svela i dungeon Soul Matrix

Atlus ha pubblicato un nuovo video gameplay di Soul Hackers 2, incentrato sui Soul Matrix, un insieme di dungeon opzionali legati ai vari protagonisti del gioco e che i giocatori sbloccheranno aumentando il legame con loro tramite delle quest apposite.

Potrete visualizzare l'ultimo video della serie "Summoners Guide" nel player qui sopra. Il filmato è in giapponese ma sono presenti fortunatamente i sottotitoli in inglese, mentre vi ricordiamo che al lancio i testi del gioco saranno in italiano.

Come apprendiamo dal filmato il Soul Matrix, è un'area accessibile dalla base di Aion, dove i giocatori possono cimentarsi una serie di dungeon legati a ciascun membro del party e che ne rappresentano lo stato mentale. Più approfondiremo la conoscenza con uno dei comprimari, più aumenterà il relativo Soul Level e verranno resi di conseguenza disponibili nuovi dungeon da affrontare.

Per aumentare il legame i Soul Level i giocatori possono prendere incarico le cosiddette "Vision Quest", delle missioni secondarie che svelano maggiori dettagli sul carattere e il background dei personaggi, nonché degli incarichi speciali chiamati "Aion Orders"

Vi ricordiamo che Soul Hackers 2 sarà disponibile dal 26 agosto in Europa per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Ecco i requisiti minimi e raccomandati da Atlus per quest'ultima versione.