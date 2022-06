Offerte Amazon: batterie ricaricabili AA e AAA di Amazon Basics in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per dei pacchetti da 8 batterie ricaricabili AA e AAA. Lo sconto è del 15% per le batterie AAA e dell'11% per le batterie AA. Potete risparmiare ulteriormente se lo trasformate in un acquisto periodico. Parlando del prezzo, entrambi i pacchetti di batterie non sono al proprio minimo storico, ma si tratta del prezzo più basso degli ultimi tre mesi. Sono venduti e spediti da Amazon.

Le batterie AAA sono da 850 mAh. Promettono di mantenere l'80% dell'energia per 12 mesi se non utilizzate. Inoltre, secondo Amazon dopo tre anni possono essere ricaricate fino al 100% senza perdita di capacità.

Le batterie AA, invece, sono da 2.400 mAh. Promettono di mantenere il 70% dell'energia per 6 mesi e il 50% per 12 mesi quando non utilizzate. Secondo Amazon dopo tre anni possono essere ricaricate fino al 100% senza perdita di capacità. L'aspetto di entrambe le batterie potrebbe cambiare dall'immagine proposta da Amazon.

