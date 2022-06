PS5 Standard da GameStop in vendita domani 29 giugno, ecco i dettagli su come acquistarla

PS5 Standard sarà disponibile per l'acquisto presso il portale web di GameStop domani, mercoledì 29 giugno 2022. La console come da tradizione sarà venduta in bundle con altri prodotti, come giochi e accessori, con la disponibilità che verrà segnalata durante una diretta su Twitch. Di seguito i dettagli su come acquistarla.

La versione standard di PS5, ovvero quella con lettore, sarà in vendita sul sito ufficiale della catena il 29 giugno a partire dalle 16:00 in poi. Verrà comunicato quando la console sarà effettivamente acquistabile durante una diretta sul canale Twitch ufficiale di GameStop Italia, che inizierà alla stessa ora. Dato che come al solito le quantità disponibili saranno estremamente limitate, vi suggeriamo di seguire la livestream fin dall'inizio, tenendovi pronti ad effettuare l'ordine non appena verrà annunciata la disponibilità.

Al momento non sono stati svelati dettagli precisi sul bundle PS5 di GameStop del 18 maggio, che probabilmente verranno svelati domani e che non mancheremo di riportare sulle nostre pagine. Considerando le iniziative passate, supponiamo che il prezzo si aggirerà come al solito sui 700 euro, includendo giochi e accessori vari.

Giusto per fare un esempio, il bundle della scorsa settimana includeva PS5 Digital, con un Controller Wireless Dualsense bianco, Cuffie Wireless con microfono Pulse 3D (Midnight Black), la base di ricarica Dualsense, lo stand per headset Trust - GXT 260 Cendor, un cavo Raptor - Play & Charge CC200 e una PlayStation Network Card dal valore di 50 euro, il tutto al prezzo di 649,98 euro.

