Twich: xQc stupito dall'esistenza di slot machine virtuali che sembrano pensate per i bambini

Il top streamer Twitch xQc è rimasto stupito dallo scoprire una slot che sembra pensata per i bambini durante un live stream in cui giocava d'azzardo. La slot in questione si chiama "Fluffy in Space" ed è piena di animaletti colorati e suoni a tema. In realtà non è nemmeno l'unica nel suo genere, visto che sempre più giovanissimi si avvicinano al mondo del gioco d'azzardo grazie proprio a streamer come xQc.

Esistono anche slot pensate per i bambini

In effetti accedere a queste slot è davvero facilissimo. Dopo averle caricate, viene semplicemente chiesto di fare l'accesso, con conferma automatica di avere compiuto i 18 anni, che non viene verificata in alcun modo.

Per accedere a queste slot machine basta premere un pulsante

Quindi si può iniziare a scommettere.

In effetti è strano che xQc si stupisca dell'esistenza di una simile slot, visto che sta promuovendo il gioco d'azzardo in modo continuativo da mesi e dovrebbe sapere qual è l'obiettivo finale di chi lo finanzia per farlo. Lui stesso chiese scusa anni fa per aver portato molti nel mondo del gioco d'azzardo con i suoi live stream, per poi tornarci nel 2022.

Comunque sia, aperta la slot infantile su input del suo pubblico, il top streamer è rimasto stupito per qualche minuto, mentre la sua chat parlava di "slot per ragazzini", "slot per bambini" e "gioco d'azzardo per poppanti". Passato lo stupore, xQc ha semplicemente cambiato slot, tornando a scommettere migliaia di dollari per il suo pubblico.