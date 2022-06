Batman: Christian Bale tornerebbe volentieri a interpretare il personaggio

L'attore Christian Bale non sarebbe contrario a interpretare per la quarta volta Batman. Anzi, se il regista Christopher Nolan glielo proponesse, lo farebbe volentieri. Naturalmente è improbabile che accada, ma è bello sapere che è rimasto in qualche modo legato al personaggio.

Bale nel Batman di Nolan

La notizia è arrivata da un'intervista dell'attore con la testata Screen Rant, in cui gli è stato domandato se qualcuno gli abbia mai chiesto di tornare a interpretare l'uomo pipistrello. La risposta è stata un secco no, cui poi ha aggiunto: "Avevo un patto con Chris Nolan. Ci siamo detti 'Guarda, facciamo tre film, se saremo abbastanza fortunati da riuscirci. Poi basta. Non rimaniamoci sopra per troppo tempo.' Per me potrebbe accadere qualcosa se Chris Nolan si dicesse 'Sai cosa, ho un'altra storia da raccontare.' E se volesse raccontare quella storia con me."

Insomma, se le stelle si allineassero in un certo modo, Bale potrebbe tornare a interpretare Batman. Improbabile che accada, visto che Nolan nel frattempo si è dedicato ad altri progetti e non sembra intenzionato a tornare a fare cinecomics, ma mai dire mai.