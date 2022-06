Tales From The Borderlands classificato per PS5 dall'ESBR, remaster in arrivo?

L'ESRB, la rating board per il mercato statunitense, ha classificato nel suo database la versione PS5 di Tales From The Borderlands, l'esilarante avventura grafica di Telltale ambientata nell'universo di Borderlands di Gearbox, suggerendo possibilità novità riguardo a una remaster o un upgrade per console current gen.

La classificazione è stata avvistata dai sempre attenti utenti di Reddit e pur non indicando una possibile data di uscita o altri dettagli, potrebbe comunque suggerire l'arrivo di novità nelle prossime settimane. C'è anche da notare che Tales From The Borderlands è stato classificato per PS5 e Xbox Series X|S anche dal PEGI oltre un anno fa, segno che forse effettivamente c'è qualcosa che bolle in pentola.

Tales From The Borderlands

Nel frattempo sappiamo che Gearbox sta lavorando a un nuovo gioco della serie Tales From The Borderlands, che sarà disponibile nel corso del 2022. La presentazione in pompa magna del gioco avverrà durante il corso di questa estate e quindi non è escluso che per l'occasione venga annunciata anche una versione aggiornata del primo capitolo.

Per saperlo con certezza non ci resta che attendere novità ufficiali da parte di Gearbox, che salvo sorprese dovrebbero arrivare durante il corso della Gamescom 2022 di agosto.