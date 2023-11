F1 23 è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon per il Black Friday

Oggi è ufficialmente il Black Friday 2023. Amazon Italia è nel pieno della sua fase di promozioni e sconti e, con l'arrivo del Venerdì Nero, le offerte piovono da tutte le parti. Abbiamo già visto, nell'ultima settimana, tantissimi prodotti a un prezzo più che interessante e anche oggi le cose non cambiano. Ad esempio, possiamo trovare F1 23 per PlayStation e Xbox. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 50%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 79.99€. Il prezzo attuale è uno dei migliori di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon Italia.

F1 23 è un simulatore di guida con anche una modalità narrativa nota come "Braking Point". Ovviamente non mancano anche le modalità più classiche sia per il giocatore singolo sia per il multigiocatore online. Troveremo anche due nuove ambientazioni, ovvero il Las Vegas Street Circuit e il Losail International Circuit. Tra le altre novità troviamo anche le bandiere rosse (assenti dalla saga da nove anni). Infine, troverete il F1 World, ovvero uno spazio nel quale godersi in modo nuovo tutte le modalità del gioco.