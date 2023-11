Call of Duty: Modern Warfare 3 già in offerta, vendite più basse del previsto?

Call of Duty: Modern Warfare 3 è già disponibile in offerta per il Black Friday, presso diversi rivenditori e sugli store digitali. Visto che si tratta di una situazione praticamente inedita per il franchise, si teme che le vendite siano state più basse del previsto.

Sebbene infatti Activision abbia parlato di record di coinvolgimento per Call of Duty: Modern Warfare 3, è anche vero che i voti di questo episodio sono i più bassi della serie e ciò potrebbe avere senz'altro influenzato gli utenti.

Il punto, come spiegato in apertura, è che una situazione del genere, con il gioco scontato a neanche due settimane dal lancio, non si è praticamente mai verificata e la spiegazione dietro una strategia del genere può essere soltanto una.