PlayStation Portal: il cloud potrebbe trasformare un costoso accessorio in una console interessante?

PlayStation Portal è un prodotto valido? A parere di molti lettori no, date le indiscutibili limitazioni del Remote Play, ma i numeri registrati in Spagna e le scorte che terminano in un lampo un po' da per tutto suggeriscono che il lettore remoto di Sony ha comunque un suo mercato, rappresentato da persone effettivamente interessate al prodotto ben consce delle sue caratteristiche e altri magari meno informati che potrebbero avere una brutta sorpresa nello scoprire che a conti fatti non si tratta di una vera e propria console... almeno non per il momento. Infatti, Sony non ha escluso una possibile integrazione del cloud gaming di PlayStation Plus, che potrebbero effettivamente cambiare la concezione generale del device, trasformando quello che a tutti gli effetti è un costoso accessorio di PS5 in una console per il cloud gaming a sé stante.

Ma procediamo per gradi. Fin dall'annuncio tramite le fredde pagine del PlayStation Blog, Sony è stata ben chiara sul fatto che PlayStation Portal è un "lettore remoto" utilizzabile esclusivamente collegandolo alla propria PS5 tramite Remote Play. Non ha mai utilizzato il termine "console" né in campagna marketing né tramite canali di vendita, ad esempio su Direct.PlayStation viene catalogata nella categoria "accessori", come è giusto che sia.

Una scelta per molti incomprensibile, in quanto PlayStation Portal sarebbe stata sicuramente molto più interessante se avesse incluso il cloud, specialmente ora che PlayStation Plus Premium permette lo streaming anche su PS5, una funzione tra l'altro per certi versi sottosfruttata.