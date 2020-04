Fairy Tail, i personaggi ospiti in video

Koei Tecmo ha pubblico un nuovo filmato di Fairy Tail per mostrare alcuni dei personaggi secondari del gioco, quelli che accompagneranno i protagonisti nella loro avventura. Spiegate anche le nuove funzionalità della sala della gilda. Leggiamo:

Nell'incredibile viaggio di FAIRY TAIL i giocatori si uniranno a una serie di personaggi ospiti di altre gilde di Magnolia per affrontare nemici comuni. Questi personaggi, pronti a collaborare e a prestare il proprio aiuto in battaglia, sono: Ultear Milkovich "Arc of Time User", della gilda Crime Sorcière; Lyon Vastia, "Ice-Make Wizard", della gilda Lamia Scale; Flare Corona,"Burning Hair Wizard", della gilda Raven Tail; e Minerva Orland, "Sabertooth Guild's Finest Lady ".

I personaggi ospiti non sono giocabili, ma si uniranno al tuo gruppo ed eseguiranno automaticamente una serie di potenti abilità magiche - comprese quelle presenti nell'anime e nel manga!

Durante l'avventura di FAIRY TAIL, dall'isola di Tenrou ai Grand Magic Games e oltre, la famosa sala della gilda diventa un punto chiave per i membri del team per prepararsi per le diverse missioni. All'interno della sala della gilda, gli articoli sono disponibili per la vendita e per lo scambio, inclusi articoli di consumo, Lacrima e una varietà di materiali presso il negozio. C'è anche una selezione di bevande al bar che offrono ai membri del gruppo effetti di stato diversi. Risparmiando oro e acquistando potenziamenti per la gilda, è possibile ampliare l'inventario con oggetti e bevande e l'aspetto della gilda stessa diventa sempre più stravagante. All'interno della sala della gilda, i giocatori possono anche parlare con i loro compagni e sfidarli in emozionanti duelli uno contro uno. Il vincitore riceverà bonus in base al personaggio che ha appena sconfitto. I giocatori possono anche trovare membri di altre gilde di Magnolia e sfidarli a duelli, dando il via a nuovissime ed emozionanti battaglie, mai apparse nel manga o nell'anime!

Per il resto vi ricordiamo che Fairy Tail uscirà il 25 giugno 2020 su PC (Steam), Nintendo Switch e PS4.