PS4, un altro gioco gratis con un semplice trucco

Volete un altro gioco gratis per PS4? Per ottenerlo c'è un trucco semplicissimo da seguire. Così semplice che quasi non ci si crede. Il gioco in questione è Knack 2 e attualmente è in regalo sul PSN tedesco. Come ottenerlo?

Facile: basta creare un account PSN tedesco e riscattarlo. Il gioco comprende la lingua inglese e consente di scaricare anche la colonna sonora. Da notare che non c'è bisogno di essere abbonati a PlayStation Plus per averlo.

Con Knack 2 sono tre i giochi regalati da Sony ai suoi utenti. Gli altri due sono Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey. Gli abbonati Plus hanno anche avuto accesso ad Uncharted 4.0 e Dirt Rally 2.0. Insomma, ben cinque giochi tutti da spolpare senza spendere (quasi) nulla.

Knack 2 è il seguito di uno dei giochi più discussi per PS4, nonché uno dei suoi titoli di lancio. Questo secondo capitolo migliora il primo in praticamente tutti gli aspetti e, pur non essendo un capolavoro, vale la pena giocarlo.