Microsoft, in cantiere un progetto per un computer planetario che aiuterà l'ambiente

Microsoft scende nuovamente in campo per la difesa dell'ambiente del Pianeta Terra. Non è la prima volta che succede, infatti, ma questo progetto legato ad un computer planetario è davvero interessante: si spera sarà anche ugualmente utile. Vediamo i dettagli.

Il prossimo 22 aprile 2020 sarà il turno di una nuova ricorrenza importante, la Giornata della Terra: Microsoft ha pensato anche a questo appuntamento per presentare al mondo il suo Planetary Computer. Si tratta di un progetto work in progress legato ad un computer planetario, il quale raccoglierà dati ambientali provenienti da ogni parte del mondo, poi li integrerà e analizzerà per fornirli belli e pronti a tutti gli scienziati e ai potenziali interessati. L'obiettivo ovviamente è aiutare l'ambiente.

A cosa serve questo progetto? Il fine ultimo di Microsoft è quello di aiutare i governi nella salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità; l'iniziativa, più in generale, rientra nel piano globale legato ad AI for Earth, un'iniziativa che punta a sfruttare le più moderne tecnologie e l'intelligenza artificiale per la salvaguardia del pianeta. Le sfide ambientali sono già urgenti, e lo diventeranno sempre più nei prossimi anni: il Pianeta è di tutti, e tutti devono proteggerlo. Per primi i governi, dato che hanno una maggiore possibilità di intervento.

Brad Smith di Microsoft ha spiegato che il computer planetario rappresenta solo l'inizio di un progetto più vasto. La società vuole raccogliere i dati per comprendere la realtà del nostro pianeta, poi mettere a disposizione tutti i dati per aiutare i governi nell'intraprendere le decisioni più sagge. Il tutto possibilmente entro il 2025.

