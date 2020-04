Jump Force in uscita su Nintendo Switch nel 2020, annunciato su Weekly Jump

Jump Force approderà anche su Nintendo Switch, con un'uscita nel corso del 2020: l'annuncio è comparso sull'ultimo numero della rivista giapponese Weekly Jump.

Disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal febbraio del 2019, Jump Force è uno spettacolare brawler tridimensionale che riunisce personaggi provenienti da svariati manga.

Il roster del gioco vede infatti la presenza di combattenti come Goku (Dragon Ball), Naruto Uzumaki (Naruto Shippuden), Ichigo Kurosaki (Bleach), Ryo Saeba (City Hunter), Kenshiro Kasumi (Hokuto no Ken), Gon Freecss (Hunter x Hunter), Jotaro Kujo (JoJo's Bizarre Adventure), Monkey D. Rufy (One Piece) e tanti altri.

Sarà la Deluxe Edition< di Jump Force ad arrivare su Nintendo Switch, con un pacchetto che include il gioco base e il Character Pass, che aggiunge nove ulteriori personaggi. Supportata anche la modalità multiplayer online per sei partecipanti e quella in locale per due.

I più famosi eroi dei manga vengono gettati su un nuovo campo di battaglia: il nostro mondo. Unita per combattere la più pericolosa delle minacce, la Jump Force reggerà le sorti dell'intera umanità.