Fall Guys anche su mobile? Gli sviluppatori: attenzione alle truffe

Ad un certo punto, nel prossimo futuro, è davvero probabile che Fall Guys: Ultimate Knockout arrivi su dispositivi mobile Android e iOS, nonché su Nintendo Switch ed Xbox One. Ma, appunto, in un secondo momento: non ora. Allora perché è stato avvistato anche su smartphone?

Negli ultimi giorni molti video, soprattutto su YouTube, hanno annunciato - ora con clamore, ora silenziosamente - la disponibilità di Fall Guys: Ultimate Knockout su mobile: con tanto di link per correre a scaricarlo, ovviamente. Gli sviluppatori di Mediatonic sono dunque intervenuti su Twitter, tramite canali ufficiali, avvisando di fare molta attenzione alle truffe.

Si tratta infatti di tentativi di raggiro e di truffa, niente più: i malintenzionati (o spesso YouTuber semplicemente in cerca di visualizzazioni) mostrano di giocare a Fall Guys, ma non è davvero una sessione su dispositivi Android e iOS. Eppure alcuni di questi video hanno ottenuto anche mezzo milione di visualizzazioni in poco tempo, tanto che il social media manager di Twitter ha commentato ironicamente "non voglio più vivere su questo pianeta".

Attualmente Fall Guys: Ultimate Knockout è disponibile esclusivamente su PC e PlayStation, in questo secondo caso gratuitamente per i possessori di una sottoscrizione attiva al PlayStation Plus. Sulle nostre pagine trovate già una guida a livelli e modalità di gioco, ma nulla a tema mobile. Perché, appunto, lì Fall Guys non è ancora arrivato, e non lo farà per il momento.