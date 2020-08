Fall Guys: i simpatici protagonisti sono molto più alti di quanto pensiate

Con un tweet Mediatronic ha svelato le reali dimensioni dei simpatici protagonisti di Fall Guys. Se pensavate di aver a che fare con dei piccoli esserini vi sbagliate: i fall guys sono decisamente più alti di quanto pensiate. Sono alti quanto Chris Paul, un giocatore NBA. Forse non il più alto, ma con i suoi 183 cm si difende egregiamente.

Fall Guys è decisamente il fenomeno del momento. Non solo può contare su milioni di giocatori, ma riceve proposte di collaborazione da colleghi decisamente blasonati, come Yoko Taro, che vorrebbe una skin di Nier Automata.

Non stupisce, quindi, che ogni tweet o ogni informazione curiosa sul gioco scateni una valanga di commenti e reazioni sulla rete. Per esempio, sapevate che i Fall Guys non sono dei simpatici esserini colorati, ma dei massicci esseri alti ben 183 cm? Si tratta di un'informazione apparentemente innocua, ma che ha creato più di uno scompenso in coloro che già li stavano ritraendo come simpatici esserini da compagnia, da tenere in mano e cullare dolcemente. Come fa Kratos.



If you want, we can all pretend this is how big Fall Guys are? But, it's not cannon https://t.co/C0BJoYrDSC — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 23, 2020

In realtà la loro altezza, ma soprattutto il loro volume, li rendono difficilmente gestibili. Si tratta, infatti, di esseri alti come un giocatore NBA o imponenti come Samus Aran. E forse più alti di molti di noi. Sui social si sono scatenati i paragoni: voi come ve la cavereste di fronte ad un Fall Guys?

THIS IS ACTUALLY DRAWN TO SCALE Fall Guys are 1.83m tall Retweet if you ship 😍 Fall Gang 😍@FallGuysGame ❤️ @gangbeasts https://t.co/BBmZJcBIhj — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 4, 2020

Good morning Friendly reminder that the fall guys are 6ft... pic.twitter.com/y8kdHIMTyo — Nika (@Nikanikaboua) August 19, 2020