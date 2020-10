Fall Guys, skin di Sonic disponibile nel negozio: è ora di spendere le corone?

Vi avevamo anticipato, qualche giorno fa, che la skin di Sonic sarebbe presto arrivata nel negozio di gioco di Fall Guys: Ultimate Knockout: il momento è finalmente giunto. Oggi mercoledì 14 ottobre 2020, il costume del porcospino più veloce al mondo diventa disponibile per l'acquisto.



Esattamente come avvenuto per la skin di GRIS, anche il costume di Sonic - realizzato in collaborazione con SEGA - resterà disponibile per l'acquisto solo per poco tempo, probabilmente 48 ore in tutto. Ciò significa che più tardi dovrete accedere a Fall Guys su PlayStation 4 oppure su PC, selezionare il negozio di gioco e infine spendere le corone.



Il prezzo era quello che avreste potuto (e dovuto) aspettarvi: ben 10 corone in tutto, cinque per la parte inferiore e altre cinque per quella superiore. Già, con i kudos sarebbe stato tutto molto più facile, ma in fondo si tratta di una skin "prestigiosa", e dunque la somma richiesta deve essere proporzionale. Per ottenere corone non c'è via di scampo: o le ricompense del pass stagionale, o le vittorie, ognuna delle quali garantisce una corona a fine partita.



Eccovi in anteprima l'immagine della skin di Sonic: vi piace? L'acquisterete? O semplicemente la Stagione 2 di Fall Guys non ha attirato la vostra attenzione?