Fall Guys: un sondaggio chiede ai giocatori i livelli preferiti e quelli odiati

Fall Guys: Ultimate Knockout è stato pubblicato su PlayStation 4 e PC alla fine di agosto 2020: da allora presenta un certo numero di livelli piuttosto noti, e qualche novità arriva a distanza di alcune settimane, per esempio con il lancio della Stagione 2. Adesso gli sviluppatori vogliono conoscere quelli preferiti dai giocatori.



Gli sviluppatori di Mediatonic, insomma, ci tengono parecchio a conoscere i livelli preferiti dai giocatori, poi quelli odiati, infine quanti nuovi round si aspettano di trovare con ogni nuova stagione. Probabilmente anche perché sono stati investiti da alcune lamentele negli ultimi giorni, dato che la mole di contenuti inediti legati alla Stagione 2 non è propriamente emozionante.



Il sondaggio è stato pubblicato sulla pagina Twitter ufficiale di Fall Guys: Ultimate Knockout e può essere compilato da chiunque; vi consigliamo di farlo, seguendo questo link. Raccogliendo informazioni da tantissimi utenti, il team di Mediatonic potrebbe davvero migliorare il gioco delle caramelle gommose, prima che l'attenzione da parte del mondo si riduca ai minimi termini.



Voi state continuando a giocare a Fall Guys: Ultimate Knockout, o vi siete ormai stancati?

Please may you fill in another survey? 🥺👉👈

This one is all about rounds!

👀 Which you like

👀 Which you dislike

👀 How many new ones you expect to see each season

It will REALLY help shape Fall Guys moving forward if you could fill this in

FANK 🐸https://t.co/bKenxWohlr