Fall Guys, la versione mobile potrebbe anticipare Nintendo Switch e Xbox One

Fall Guys: Ultimate Knockout è sicuramente il titolo del momento, ma non tutti possono giocarci: difatti attualmente è disponibile esclusivamente su PC e su PlayStation 4. Certo, in futuro potrebbe arrivare anche altrove, gli sviluppatori non hanno mai negato questa possibilità. Ma pare che - se lo farà - approderà prima su dispositivi mobile.

Una consapevolezza, questa, molto importante per i giocatori: l'informazione arriva da Daniel Ahmad. Una società cinese nota come Bilibili, in particolare, si sarebbe già assicurata i diritti per occuparsi del porting di Fall Guys: Ultimate Knockout su dispositivi Android e iOS in Cina.

Di certo dalla Cina al resto del mondo il passo sarebbe poi breve dal punto di vista della distribuzione; ciò che importa è che di una versione per smartphone di Fall Guys si parla già (anche all'interno dei file di gioco), mentre di quella per Xbox One e Nintendo Switch no.

Non che vi sia tutta questa fretta. E poi in fondo, se Fall Guys: Ultimate Knockout mobile dovesse anticipare le versioni per Nintendo Switch ed Xbox One, che male ci sarebbe? L'importante è che tutti possano a prescindere dalla piattaforma giocare al titolo di Mediatonic, prima o poi. Del resto Sony deve aver pagato una bella somma agli sviluppatori, per poter includere il gioco all'interno del PlayStation Plus di agosto 2020. Lo avete già riscattato?

Chinese games and entertainment company Bilibili has secured the rights to publish a mobile version of Fall Guys: Ultimate Knockout in China.

The game released for PC and PS4 on August 4, 2020 and has become a viral hit.#FallGuys https://t.co/BjElzemUGr pic.twitter.com/EBgYq3pck5