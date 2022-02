Fall Guys: Xbox e Switch non sono state dimenticate, ora vi è anche il cross-play PC-PlayStation

Gli sviluppatori di Fall Guys hanno annunciato tramite il proprio blog che è disponibile il cross-play in tutte le modalità per chi gioca su PC e console PlayStation; precedentemente era possibile solo nelle Custom Shows. Inoltre, hanno confermato che le versioni Xbox e Nintendo Switch del gioco non sono state dimenticate.

Gli autori di Fall Guys spiegano anche che "fintanto che tu e i tuoi amici avete collegato l'account Epic a Fall Guys, sarete in grado di giocare assieme usando la funzione "Invita Amici". Non preoccupatevi se non avete collegato gli account ad oggi, ci sarà un comando per farlo appena avvierete il gioco. [...] Chiunque avete aggiunto come amico su PlayStation o su Steam apparirà in automatico sulla lista amici di Epic. Per aggiungere nuovi amici, semplicemente cercate usando il loro nome Epic o PlayStation: se anche loro hanno connesso l'account, il nome apparirà".

Un livello di Fall Guys: Ultimate Knockout

Per quanto riguarda le versioni Xbox e Nintendo Switch, viene detto che il team sta "finalizzando lo sviluppo e, sebbene non siano incluse con questo aggiornamento, sono in arrivo! Per il momento, siamo estremamente eccitati all'idea di abilitare le funzioni di cross-play di Fall Guys per le piattaforme esistenti come primo passo".

Ricordiamo che Fall Guys per Switch e Xbox era stato rimandato al 2022 ufficialmente circa tre mesi fa.