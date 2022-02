Netflix, serie TV e film più visti: la classifica ufficiale al 20 febbraio 2022

Netflix ha indicato i dati relativi alle classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia per la settimana scorsa, ovvero per i giorni dal 14 al 20 febbraio 2022. Potete anche vedere la Top 10 sotto forma di immagine, poco sotto.

Iniziamo con la classifica delle serie TV più viste su Netflix in Italia dal 14 al 20 febbraio 2022:

Inventing Anna Fedeltà Stagione 1 Riverdale Stagione 5 Toy Boy Stagione 1 The Bold Type Stagione 4 Toy Boy Stagione 2 Manifest Stagione 3 Manifest Stagione 1 Non siamo più vivi Stagione 1 Manifest Stagione 2

Tra le serie in classifica per la prima volta questa settimana troviamo Fedeltà, The Bold Type Stagione 4 e Toy Boy Stagione 2. Continua il grande successo di Manifest, che è in Top 10 da sette settimane (stagione uno e due) e sei settimane (stagione 3).

Classifica Netflix delle serie TV più visti in Italia dal 14 al 20 febbraio 2022

Ecco invece la classifica dei film più visti in Italia su Netflix dal 14 al 20 febbraio 2022:

Tattiche d'amore Dalla mia finestra Tallgirl 2 Non aprite quella porta Il truffatore di Tinder Fistful of Vengeance Scoob! La dea fortuna Bigbug John Wick

Con l'esclusione di Love Tactics (per la seconda volta in Top 10), Dalla mia finestra e Il truffatore di Tinder (entrambi in Top 10 per la terza volta), tutti gli altri film sono nuovi ingressi nella Top 10.

Classifica Netflix dei film più visti in Italia dal 14 al 20 febbraio 2022

Ecco i dati della settimana precedente di Netflix.