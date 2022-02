My Hero Academia: il cosplay di Mirko di sahory_von_schweetz è ginnico e sfrontato

Mirko è sicuramente uno dei personaggi femminili più amati di My Hero Academia, uno di quelli a cui un cosplay non lo si nega mai. Sarà per il suo aspetto da coniglia che piace tanto al pubblico? Chissà se il cosplay di sahory_von_schweetz non ci permetta di capirlo un po' meglio.

La cosplayer sahory_von_schweetz ha realizzato il costume in modo impeccabile, dotandolo di tutti gli accessori necessari per renderlo perfetto, ma ha lavorato anche molto sull'interpretazione del personaggio, rendendolo particolarmente ginnico e sfrontato, proprio come l'originale. Evidentemente è molto allenata per riuscire a prendere certe pose con tanta disinvoltura (noi ci siamo spezzati in due solo guardandola).

Interessante anche la foto, la cui tonalità delle ombre riprende i colori del costume, creando un'immagine abbastanza omogenea e piacevole.

My Hero Academia di Kōhei Horikoshida è uno shonen manga di immenso successo, che sta regalando moltissimi personaggi iconici all'immaginario collettivo. In breve, la storia racconta di Izuku Midoriya che vuole diventare un super eroe pur non avendo alcun super potere. Ce la farà?