Fallout: New Vegas, Sawyer comprende ma non condivide la rabbia per il trattamento nella serie TV

Sawyer ha poi ammesso di avere opinioni sue su alcuni dei cambiamenti operati o sulle novità del mondo di Fallout, ma ha anche specificato di "non essere attaccato alle cose in un certo modo", perché non considera sano farsi coinvolgere troppo da situazioni su cui non ha alcun controllo.

"Potrà sembrarvi strano, ma qualsiasi cosa ci facciano, non mi interessa," ha detto Sawyer. "Il mio approccio alle proprietà intellettuali cui ho lavorato, e anche ai personaggi che ho creato, è di non considerare niente come mio. Non è mai stato mio. E le cose che ho fatto è ciò che ho fatto."

Alcuni fan di Fallout, più nello specifico di Fallout: New Vegas , che da molti viene considerato il capitolo migliore del corso 3D, non hanno gradito come il gioco è stato trattato nella recente serie TV di Prime Video , perché sembra farlo uscire dal canone. Josh Sawyer , che il gioco l'ha diretto, ha detto di comprendere le motivazioni dei fan, ma allo stesso tempo non condivide gli stessi sentimenti perché la cosa non lo riguarda.

Un gioco acclamato e discusso

Fallout: New Vegas è uno dei Fallout più amati

"Posso pensare che non avrei fatto in un certo modo alcune cose che ho visto, e in altri casi posso pensare che sono fatte davvero bene. Ma non è il mio spazio, non è mai stato mio. Ero un ospite che ci ha lavorato sopra. Quindi provo a tenere una certa distanza tra me e l'ambientazione."

Sawyer non è uno degli autori originali della serie Fallout, ma è comunque un nome che torna frequentemente quando se ne parla. Prima di lavorare a New Vegas, aveva infatti diretto i lavori su Van Buren, sostanzialmente il Fallout 3 isometrico cancellato di Interplay e Black Isle Studios.

C'è da dire che Fallout: New Vegas è stato sempre oggetto di contenzioso tra Obsidian Interactive e Bethesda, ora entrambi degli Xbox Game Studios, un po' per una questione economica (al lancio l'editore di allora non pagò dei bonus per via del Metacritic sotto la soglia pattuita), un po' perché con il tempo è stato rivalutato come il miglior Fallout 3D, con continue richieste di affidare un nuovo capitolo a Obsidian, creando qualche gelosia dentro Bethesa.

Attualmente Fallout: New Vegas ha più di 160.000 recensioni su Steam con una media di giudizi positivi del 96%, superiore a quella di tutti gli altri capitoli. Solo i giudizi di Fallout e Fallout 2 gli si avvicinano, entrambi con il 94% di recensioni positive.