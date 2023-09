Fate/Samurai Remnant, il trailer del Berserker Team

Vediamo questo nuovo trailer per il gioco di ruolo d'azione Fate/Samurai Remnant , pubblicato dall'editore Koei Tecmo e dallo studio di sviluppo Omega Force, in collaborazione con TYPE-MOON e Aniplex. Il filmato è dedicato al team Berserker , di cui vengono mostrati i componenti: Takao Dayu e Shinmen Musashi.

Altri dettagli

In Fate/Samurai Remnant, i giocatori vivranno le avventure di Iori, esplorando la città di Edo e partecipando a varie attività. Potranno passeggiare per le strade in compagnia dei loro Servant, fare acquisti nel misterioso negozio "Babyloni-ya" o visitare luoghi famosi e caratteristici. Con Saber al suo fianco, desideroso di immergersi nella vita cittadina, Iori avrà l'opportunità di completare una serie di missioni secondarie per guadagnare denaro e materiali utili.

La città di Edo sarà suddivisa in quartieri, con accesso rapido tramite la mappa del mondo, che fornirà anche informazioni sugli obiettivi attuali e i luoghi d'interesse, offrendo ai giocatori una panoramica completa delle loro avventure.