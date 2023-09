Cyberpunk 2077: tempo di Cyberpunk 2, per CD Projekt Red, a parte per qualche aggiornamento minore

L'aggiornamento 2.0 e il lancio dell'espansione Phantom Liberty hanno chiuso definitivamente l'esperienza Cyerpunk 2077 , come spiegato dal game director Gabe Amatangelo, che ha parlato di soli aggiornamenti minori per il futuro del gioco. Di fatto CD Projekt Red è passata a lavorare in pianta stabile a Cyberpunk 2 , oltre che agli altri progetti della compagnia.

Il futuro della serie

"2.0 e Phantom Liberty sono gli ultimi aggiornamenti maggiori. Faremo qualcosa di piccolo, ma questi sono gli ultimi davvero grossi," ha affermato Abatangelo, per poi aggiungere, parlando di futuro: "Ora c'è Cyberpunk 2. O "Orion", come dovrei chiamarlo o qualsiasi sia il nome che avrà."

La lavorazione Cyberpunk 2 non è un mistero. CD Projekt Red ha di fatto già annunciato lo sviluppo del gioco a ottobre 2022, affermando che dimostrerà il potenziale completo dell'universo di Cyberpunk. Naturalmente per ora non è stato mostrato niente e, con altrettanta certezza, non dobbiamo aspettarci novità per i prossimi anni, considerando i cicli di sviluppo di titoli simili.

Addirittura è probabile che lo vedremo sulla prossima generazione di console, soprattutto nel caso in cui CD Projekt dia priorità ad altri progetti.

Nel frattempo vi ricordiamo di leggere la nostra recensione di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, che è disponibile per PC, Xbox Series X/S e PS5.